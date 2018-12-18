Коллектив Одесского медуниверситета поблагодарил президента за освобождение от рейдеров

Коллектив Национального одесского медицинского университета поблагодарил президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя ВР Андрея Парубия за решение ситуации с самовольным захватом власти в учебном заведении посторонними лицами. Об этом говорится в письме за подписью коллектива вуза.

Подписанты отмечают, что после полугода морального и психологического давления за управление ОНМедУ взялся избранный коллективом и студенчеством исполняющий обязанности ректора Юрий Сухин. Сейчас возобновились выплаты зарплат и стипендий, сообщает onmedu.edu.ua.

Коллектив надеется, что в дальнейшем ни МОЗ, которое вопреки закону назначало и.о. ректора прежнюю застпуницю министра здравоохранения Владлену Дубинину, ни другие посторонние лица не будут вмешиваться в работу университета. "Руководитель учреждения высшего образования является выборной должностью, а поэтому именно работники и студенты вправе самостоятельно решать, кто будет осуществлять руководство университетом, даже временно. Мы убеждены, что Украина является правовым государством, поэтому такие принципы как автономия и самоуправление деятельности высших учебных заведений должны действовать и быть обязательными для всех без исключения, в том числе, для органов государственной власти", - говорится в письме.























Напомним, 10 декабря государственные исполнители разблокировали деятельность вуза: во исполнение решения Окружного админсуда Киева освободили административные помещения вуза и ректорат, а избранный коллективом и студентами исполняющий обязанности ректора Юрий Сухин смог приступить к выполнению служебных обязанностей. С июля в учебном заведении начались проверки из Минздрава, ректора Валерия Запорожана уволили, здание захватывали так называемые титушки, которые уничтожали имущество и блокировали помещения. МОЗ за это время назначило руководить ОНМедУ сначала Константина Аймедова, а затем Владлену Дубинину.