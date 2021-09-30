Количество Covid-больных в Украине за сутки почти достигло 12 тыс.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 423 379 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 11 757 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1 054, медработников – 242. Последний раз такие показатели были в апреле.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 423 379 человек. Умерли 56 274 пациентов, из них 194 – за последние сутки. Выздоровели 2 255 191 человек, за последние сутки – 3 839, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 563 случая;

Винницкая область - 208 случаев;

Волынская область - 276 случаев;

Днепропетровская область - 926 случаев;

Донецкая область - 739 случаев;

Житомирская область - 560 случаев;

Закарпатская область - 97 случаев;

Запорожская область - 632 случая;

Ивано-Франковская область - 368 случаев;

Киевская область - 291 случай;

Кировоградская область - 79 случаев;

Луганская область - 387 случаев;

Львовская область - 927 случаев;

Николаевская область - 227 случаев;

Одесская область - 752 случая;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 422 случая;

Сумская область - 455 случаев;

Тернопольская область - 434 случая;

Харьковская область - 1 087 случаев;

Херсонская область - 429 случаев;

Хмельницкая область - 483 случая;

Черкасская область - 283 случая;

Черновицкая область - 455 случаев;

Черниговская область - 437 случаев.

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Во время возможного локдауна полицейские будут проверять Covid-сертификаты с помощью специального программного обеспечения. Сертификат и справка должны содержать QR-код, подтверждающий невозможность подделки. Проверять подлинность сертификатов кроме полиции могут представители Госпродпотребслужбы и органов местной власти.