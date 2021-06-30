Кого поздравить з Днем Ангела 1 июля

1 июля День Ангелы отмечают Виктор, Ипатий, Леонтий, и Федул. Фото: unsplash.com

1 июля отмечают именины Виктора, Ипатия, Леонтия и Федула.

Если вы выбираете, как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Имя Виктор имеет латинское происхождение и означает "победитель". Именно это слово включали римляне поздравления своих полководцев в день триумфа. В календарь церкви имя вошло в период раннего христианства. Первый святой Виктор является воином, который получил большое количество пыток, но не бросил веры во Христа.

Мужское имя Ипатий имеет греческое происхождение и означает "высокий", "консул, владыка, обладатель", "тот, кто имеет высшую власть". В древних греков это имя было эпитетом верховного бога Зевса. Еще в прошлом веке это имя встречалось среди мирских мужчин, но сейчас практически забылось. Его используют при рукоположении в священники.

Мужское имя Леонтий имеет греческое происхождение, и в переводе означает "львиный", от леон - лев. Когда-то очень популярное, последние десятилетия имя Леонтий теряет позиции. Чаще встречается за рубежом в форме Леон.

Мужское имя Федул имеет греческое происхождение от Теодул и означает "Божий помощник", "слуга Бога", "раб божий". Сейчас это имя в Украине встречается очень редко, Перетяжко - среди священнослужителей.

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Поздравления для Виктора

Поздравления тебе, Виктор!

Победитель - вот призвание,

Я желаю, чтобы имя

Принесло тебе признание.

Чтоб мечты твои сбывались,

Были верными друзья,

Крепким было чтоб здоровье,

И несла тепло семья.

Поздравления для Леонтия

Наступил твой праздник светлый.

Долгожданный и заветный.

Пусть, Лоентий, Ангел твой

Будет рядышком с тобой.

Поздравляю я любя,

С именинами тебя.

И желаю от души

Счастья, радости, любви!

1 июля православная церковь чтит память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула - римских воинов, живших и умерших в I веке в городе Триполи. Также сегодня вспоминают преподобного Леонтия Печерского, канонарха, похороненного в Дальних пещерах в XIV веке. Также 1 июля вспоминают новомученика святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского, викария Вятской прихода. Репрессирован советской. властью, он более 10 лет провел в лагерях и ссылке. Умер 2 мая 1934 в отделенном селе в Республике Коми. 1 июля 1997 святые мощи владыки были обретены нетленными на кладбище села Нерица, после 63-летнего пребывания в болотистой почве. Канонизирован в 2000 году.