Когда в Украине спадет жара

Спад жары: назвали число снижения температур Фото: ukranews.com

В воскресенье, 6 мая, в Украине спадет жара.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В западных областях начали регистрировать падение температуры еще в субботу, 5 мая, вслед за чем ожидается снижение температур до 22-27 градусов в северных и центральных областях.

В то же время 6 мая ожидается 26-32 градуса тепла в восточных и южных областях.

"В Киеве завтра +23 градуса, кратковременный дождь, гроза. Фронт нести дожди с грозами в течение суток постепенно с запада на восток - ловите!", - написала синоптик.

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Летом температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы. "Что касается температуры летом. В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 ° С по всей территории Украины. В июле - аналогичная ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на 2 ° С. В августе - аналогичная ситуация по всей территории ", - сказал Кульбида.