Когда озвучат дату локдауна в Украине

Решение об усилении карантина в Украине будет принято 9 декабря. Фото: svoi.city

Правительство еще работает над финальной версией локдауна в Украине.

Решение об усилении карантина будет принято сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой

"Я думаю, что начало локдауна будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничения, которые будут действовать, они все будут действенными. Важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января - начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", - сказал он, передает Украина 24.

По словам министра, весь транспорт продолжит работу при жестком карантине.

По состоянию на 9 декабря, имеем 845 343 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 14 204 - летальные. 276 пациентов умерли за последние сутки и это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Преодолели болезнь 457 118 пациентов.