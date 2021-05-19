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четверг, 20 мая 2021 18:48

Кофейный напиток и котлеты с чесноком - чем на самом деле кормили в советских столовых
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В "идеальном" Советском Союзе в столовых кормили свежей и здоровой пищей.

Однако в котлеты добавляли много чеснока, чтобы скрыть несвежее мясо, гарниры не умели готовить, а салаты были жирные и не полезные, рассказывает в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Как и в других сферах советской трудовой деятельности, те люди, что были задействованы в системе общепита, никак не были заинтересованы в качественных результатах своего труда - в СССР не существовало частного бизнеса, а значит, не существовало и конкуренции. Государство было монополистом в системе общепита, поэтому: хочешь не хочешь, а пообедаешь в "Столовой №3", - пишет Мирович.

Как работали заведения общественного питания в СССР подробнее рассказываем в галерее.

Люди, которые были задействованы в системе общественного питания, не были заинтересованы в качественных результатах своего труда. Поскольку частного бизнеса не было, то и конкуренция отсутствовала.
Фото: mirovich.media
Государство было монополистом в сфере общественного питания. Все должны были есть в "Столовой №3", поскольку альтернативных вариантов почти не было.
Также весомой причиной низкого качества таких заведений были бедность и дефицит. Продукты часто воровали работники, а в блюда добавляли разведенные и некачественные ингредиенты.
Из советских супов можно вспомнить щи из кислой капусты, красный борщ, рассольник, суп гороховый, а также молочный суп с рисом либо вермишелью, бульоны с вермишелью и фрикадельками и солянка.
Котлеты были зажаренные и жирные. В составе было 30-40% жилистого фарша и много чеснока. Его добавляли для того, чтобы замаскировать запах и вкус несвежего мяса. "Котлеты по-киевски" продавали только в ресторанах, ведь для них нужно было цельное куриное филе. "Рыбные котлеты", которые приготавливались из дешевого рыбного фарша, почти всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек.

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах.

Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.

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20
мая

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

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