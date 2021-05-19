Кофейный напиток и котлеты с чесноком - чем на самом деле кормили в советских столовых

В "идеальном" Советском Союзе в столовых кормили свежей и здоровой пищей.

Однако в котлеты добавляли много чеснока, чтобы скрыть несвежее мясо, гарниры не умели готовить, а салаты были жирные и не полезные, рассказывает в своем блоге журналист Максим Мирович.

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"Как и в других сферах советской трудовой деятельности, те люди, что были задействованы в системе общепита, никак не были заинтересованы в качественных результатах своего труда - в СССР не существовало частного бизнеса, а значит, не существовало и конкуренции. Государство было монополистом в системе общепита, поэтому: хочешь не хочешь, а пообедаешь в "Столовой №3", - пишет Мирович.

Как работали заведения общественного питания в СССР подробнее рассказываем в галерее.

Фото: mirovich.media

Главный секретный ингредиент советского сгущенного с сахаром молока - это технология производства. Ее разработали в США. Оборудование, на котором его изготавливали, также позаимствовали в Штатах. Уваренное с сахаром молоко готовили еще в VI веке в Персии. Поэтому первенство в приготовлении этого лакомства не принадлежит СССР.