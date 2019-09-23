Князев прокомментировал задержание жены с 650 тыс. евро

Князев рассказал, почему на самом деле задержали его жену на польской границе. Фото: UkrNews

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отреагировал на инцидент относительно задержания его бывшей жены на польской границе.

Правоохранитель отметил, что незадекларированные деньги принадлежали начальнику Виктории Князевой - Вадиму Кагану, с которым она пересекала границу. Об этом Князев написал на своей странице в Facebook.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, что принадлежит ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и с уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых их оригиналов. После этого инцидент был исчерпан ", - говорится в сообщении.

По словам Князева, в автомобиле находились украинские и европейские партнеры Кагана, а также наемный работник фирмы - "госпожа Князева, которая работает в компании не первый год".

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"Предвидя вопрос, никаких ценностей у гражданки Князевой не изьяли. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличность на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - отметил глава Нацполиции.

Князев подчеркнул, что СМИ распространили ложную информацию.

"Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что польские таможенники задержали на границе бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированные 650 тыс. евро.