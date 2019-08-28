"Книжка про сміття" от ЛакіБукс попала в список госзакупок на 2019 год

"Книжка про сміття"" Галины Ткачук попала в список из 557 книг, которые будут закуплены государством для библиотек страны в 2019 году

"Книжка про сміття" Галины Ткачук и восьми киевских школьников, которая вышла в проекте ЛакіБукс и издательстве ВСЛ, попала в список из 557 книг, которые будут закуплены государством для библиотек страны в 2019 году. Об этом рассказал инициатор проекта ЛакіБукс бизнесмен и инвестор Сергей Токарев (Lucky Labs).

"Очень скоро "Книжка про сміття" проекта ЛакіБукс будет доступна в библиотеках всей страны. Нам очень приятно, что экспертный совет в очередной раз ставит высокую оценку изданию нашего проекта и помогает детям получать интересный и актуальный нон-фикшн на украинском языке", - комментирует результаты отбора Токарев.

Анна Третьяк, главный редактор пространства украинской детской книги BaraBooka, участница Экспертного совета Украинского института книги (УИК) 2019, комментирует список избранных книг следующим образом:

"Благодаря совместной работе УИК и экспертов в библиотеки попадет немало интересных книг, значительная часть которых - познавательная литература для читателей разного возраста: биографии выдающихся людей от ИРИО, серия книг о математике, физике и архитектуре от МКП, "Сковорода от А до Я", "Ботаникум" и "Историум" от ВСЛ и, конечно, замечательная и очень нужная "Книжка про сміття", написанная Галиной Ткачук и подростками вместе с Лакібукс. Но есть и проблемные моменты. В частности, очень заметен недостаток экспертов по детской и подростковой литературе. Некоторым действительно хорошим изданиям не хватило одного или нескольких голосов".

Всего в рамках пополнения фондов публичных библиотек будет закуплено почти 678 000 экземпляров книг на сумму 87 млн гривен. 43% - произведения современных украинских авторов. Первая пятерка рекомендованных книг состоит исключительно из украинских произведений. ТОП-3 из них – детские.

"Книжка про сміття" – шестое издание проекта ЛакіБукс. Она была написана после серии эко-воркшопов, которые проводили волонтеры проекта совместно с Галиной Ткачук. После окончания воркшопов подростками-соавторами книги стали - Александра Гома, Андрей Добровольский, Сергей Колядич, Анна Березовская, Анна Терещук, Никита Суботовский, Анастасия Сахно и Карина Пархоменко. Иллюстрации подготовил Антон Селлеший. Книга была представлена на Книжном Арсенале-2019, а затем еще в 5 городах страны. В прошлом месяце в подарок от проекта ЛакіБукс ее получили 155 библиотек 7 областей Востока и Юга Украины.

В прошлом году три книги проекта ЛакіБукс уже попадали в список государственных закупок для библиотек - "#Щотакематематика" Кузька Кузякина, "Тесла та машина на космічній енергії" Луки Новелли, "Коротка історія технологій" Андрея Тужикова.