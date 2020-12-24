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четверг, 24 декабря 2020 03:37

Кличко объяснил, почему поехал на похороны Кернеса

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Кличко объяснил, почему поехал на похороны Кернеса
На похороны к Кернесу прибыли 30 городских голов. Фото: Объектив

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что посетил похороны Геннадия Кернеса в качестве руководителя Ассоциации городов Украины. По его словам, на похороны также прибыли 30 городских голов.

"Могу сказать, что на этой неблагодарной работе, где ты ежедневно и ежеминутно преодолеваешь вызовы разного уровня, иметь высокую поддержку и уважение людей - это высшая ценность", - говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.

Кличко добавил, что на прощание с Кернесом пришли десятки тысяч харьковчан.

"И люди, в том числе и сегодня, показали, как оценивают его работу. На последнем пути, к кладбищу, харьковчане провожали Геннадия Кернеса символическими аплодисментами, многие не сдерживали слез ...", - написал мэр Киева, выразив соболезнования семье Кернеса.

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23 декабря в Харькове проходила 4-часовая церемония прощания с Геннадием Кернесом. Она проходила в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощании были бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, екснардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Состояние его было тяжелым.

17 декабря умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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