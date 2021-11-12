Кличко намекнули, чтобы сворачивал дистанционку в школах

Школьников хотят вернуть за парты. Фото: promin.cv.ua

Учебный процесс в Украине должен быть очным.

"Правительство настаивает на том, что образование в наших учебных заведениях всех - садиках, школах, университетах, средних специальных учебных заведениях - должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы. Поэтому это дает возможность считать, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, имеют вакцинацию", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе "Право на власть".

По состоянию на сегодняшний день в Украине менее 10% работников учебных заведений невакцинированы, а более 90% - вакцинированы.

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"Около 80% – двумя дозами и 10% – одной дозой, но уже подходит время, когда они провакцинируются двумя дозами", – сказал чиновник.

Он призвал руководителей органов местного самоуправления приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.

Ранее мэра Киева Виталий Кличко заявил, что на следующей неделе учащиеся младшей школы (1-4 классов) за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме. "Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также их семей. Потому что многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. Я прошу родителей, которые настаивают на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводит городская власть", - сказал Кличко.