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четверг, 19 декабря 2019 23:30

"Кива кричал, что будет резать меня и есть". Участники драки за землю рассказали детали потасовки

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&quot;Кива кричал, что будет резать меня и есть&quot;. Участники драки за землю рассказали детали потасовки
Мотовиловец и Кива рассказали детали потасовки. Фото: Радио Свобода

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Илья Кива и народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец рассказали свои версии столкновения во время заседания аграрного комитета относительно законопроекта о рынке земли.

По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить голову аграрного комитета Николая Сольского от блокирования работы комитета депутатами "Батькивщины" и ОПЗЖ.

"Юлия Владимировна (Тимошенко - ред.) дала команду "Опоблоку" блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, для того, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская (член фракции ОПЗЖ - ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича", - рассказал Мотовиловец.

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Кива утверждает, что "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа".

"Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа - землю. Поэтому и позиция наша была такова. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправовому произволу", - отметил он.

В ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета из-за постаосвки между Кивой и Мотовиловцем пришлось объявить перев. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе председателя комитета, а позже назвала само заседание незаконным.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли. После этого к нему было подано более четыре тысячи поправок, которые сейчас должен проработать аграрный комитет.

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