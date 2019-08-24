Китайские компании купили акции "Мотор Сич"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1413
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1917
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5130
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2223
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1881
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Фото
Все фото
32
11
7
7
9
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
В парке Шевченко готовятся к Маршу защитников
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Видео
Все видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5787
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 36
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 15:51

Китайские компании купили акции "Мотор Сич"

  Комментировать
Китайские компании купили акции &quot;Мотор Сич&quot;
Соглашение о покупке акций подали в Антимонопольный комитет Украины. Фото: УП

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины соглашение о покупке 50% акций завода "Мотор Сич".

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, передает Громадское.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем ", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков - СБУ

В то же время Малыш не подтвердил информацию американского издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".

"У меня такой информации нет", - ответил он.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич". Покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китайские компании купили акции "Мотор Сич"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Погибло населения трех городов

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19972
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 16345
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 11252
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9801
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 8802
Общество
Порошенко встретился с президентами Украины
Порошенко встретился с президентами Украины Просмотров: 162
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
Масштабный Марш Непокоренных прошел Львовом: как отметили павших героев Независимости
32
 Просмотров: 297
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа Просмотров: 396
Зеленский наградил зарубежных политиков и общественных деятелей
Зеленский наградил зарубежных политиков и общественных деятелей Просмотров: 99
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич
США хотят помешать Китаю купить Мотор Сич Просмотров: 522
Больше всего комментируют
6
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 43763
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua