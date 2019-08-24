Китайские компании купили акции "Мотор Сич"

Соглашение о покупке акций подали в Антимонопольный комитет Украины. Фото: УП

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины соглашение о покупке 50% акций завода "Мотор Сич".

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, передает Громадское.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем ", - подчеркнул он.

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В то же время Малыш не подтвердил информацию американского издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".

"У меня такой информации нет", - ответил он.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич". Покупка предприятия может дать Пекину важные оборонные технологии.