Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест "беркутовца", которого обвиняют в расстрелах на Майдане

"Беркутовца" Шаповалова отпустили под домашний арест. Фото: Корреспондент

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут", обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям.

"Суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношение браслета. На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (так называемый "Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей "9 лет" - зачисление "день за два", согласно вышеприведенной нормы) - с 10 лет, то есть максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов", - говорится в сообщении на странице Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты семей Небесной Сотни).

Суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

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Виктор Шаповалов - один из немногих экс-беркутовцев, который не бежал из Украины и уже третий год находится в СИЗО. Ему инкриминируют избиение и издевательства над активистами Майдана, незаконное использование оружия и злоупотребление служебным положением. Он находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт было передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.