Киевские активисты избили извращенца

В Киеве избили онаниста. Фото: ТСН

На Дорогожичах в Киеве местные жители поймали мужчину, который, как они утверждают, мастурбировал на детей в парке. Все это происходило среди бела дня.

В ролике видно, как двое мужчин бьют задержанного хворостиной по заднице. Видео взбучки обнародовала пользователь Facebook Юлия Киндеева.

"Чтобы не др*чил в парке на детей. Понял?", - говорит автор видео.

"Да забудьте обо мне. Что вы в самом деле?", - отвечает ему человек.

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В прошлом году в столичном парке "Нивки" задержали 53-летнего педофила. Человек связывался с жертвой через социальную сеть, куда посылал фото порнографического характера и назначал встречи. С заявлением в полицию обратился 16-летний киевлянин, в отношении которого неизвестный совершил эти развратные действия.