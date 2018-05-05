Киевская власть собирается повысить цену на проезд

В Киеве повысится цена на проезд. Фото: Цензор

Киевские власти завершают процесс расчетов для повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

— Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты-экономисты, – заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает QHA.

Тарифы повышают для того, чтобы транспорт продолжал функционировать без сбоев. Также Кличко отметил, что без повышения стоимости проезда городские власти не смогут обновить автопарк и поднять зарплату работникам транспорта.

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Коммунальное предприятие "Киевпастранс" планирует повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен. Данное решение вступит в силу уже с 15 июля этого года. Повышение тарифа прогнозируется на всех видах наземного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, фуникулер и городская электричка.