Киевская таможня ГФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине

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Коллектив Киевской таможни ГФС получил благодарность от директора Корпуса мира США Майкла Кетовера.

В своем письме, которое поступило в адрес начальника таможни Руслана Черкасского, господин Кетовер, в частности, отметил: "Позвольте засвидетельствовать Вам свое уважение и от имени Корпуса Мира США выразить личную благодарность Вам и Вашим подчиненным за содействие, четкую организацию и поддержку при проведении встречи группы сотрудников Корпуса мира, прибывших в Украину для выполнения своих обязанностей в рамках программы Корпуса мира США в Украине согласно Межправительственного соглашения между правительствами Украины и США.

Все мероприятия были проведены вовремя и организованно. Ваши подчиненные продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и достойную квалификацию при прохождении группой таможенного контроля".

Работники Киевской таможни ДФС в свою очередь гарантируют международному сообществу, что и в дальнейшем будут выполнять свои профессиональные обязанности так, чтобы впечатления об украинских таможенников были как о настоящих специалистов своего дела.