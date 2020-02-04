Киев заметет снегом

Ожидается до 10 см снега. Фото: Укринформ

В Киеве 5 февраля ожидаются значительные осадки, снежный покров - до 10 см, а на дорогах гололедица.

"В результате влияния южного циклона в столице ожидается изменение погодных условий. Так, в течение суток 5 февраля - значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы. Не парковать авто вдоль улиц и дорог, не мешать работе снегоуборочной техники.

Рекомендуют воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

Киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться советов во время гололеда.

37,3% жителей Украины разговаривают дома в семье, как правило, исключительно на украинском, а 13,5% - только на русском, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января текущего года.