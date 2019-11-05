Киев пережил теплую ночь

Фото: из открытых источниковПо климатическим данным сегодняшняя погода соответствует 21 сентябрю.

В ночь на 5 ноября температура в столице не опустилась ниже 12,3°С. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это повторил рекордную температуру 1930-го.

Также два температурные рекорды зафиксировали в Киеве 4 ноября. После полудня столбик термометра поднялся до + 17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957-м.

Среднесуточная температура составила + 12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентябрю.

6 ноября дожди вероятные на западе и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо.