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среда, 04 декабря 2019 11:52

Киборга Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообещал пересмотреть результаты аттестации боевого офицера Евгения Межевикина. Герой Украины, танкисту-киборга выставили оценку "удовлетворительно" и рекомендовали освободить от должности.

Информация о том, что по результатам аттестации подполковника ВСУ в его воинской части Евгения Межевикина псевдо "Адам" признали не соответствующим занимаемой должности, появилась 3 декабря. Оценки легендарному боевому офицеру выставил начальник управления подготовки, заместитель командира воинской части по подготовке кадров полковник Литвинов.

Фото аттестационного листа Межевикин опубликовал на своей странице в Facebook.

"Ай Литвинов мАлАдец. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год", - написал военный.

В поддержку боевого офицера, танкиста-киборга, Героя Украины выступили известные военные, волонтеры. Дело получило большой резонанс в информационном пространстве.

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4 декабря на ситуацию отреагировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Это вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам" ", - говорится в сообщении на официальной странице чиновника.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" герою антитеррористической операции майору Евгению Межевикина.

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Дата
04
декабря

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