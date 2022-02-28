КБ "Луч" передало армии современные противоракетные комплексы, которые должны были идти на экспорт

Вся эта продукция должна была идти на экспорт. Фото: КБ "Луч"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт.

Об этом сообщило КБ "Луч" в Facebook.

А это десятки современных противоракетных комплексов "Скиф" и "Корсар". Они должны быть поставлены инозаказчикам. Но уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

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"Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" - до 2,5 км", - рассказали в ведомстве.

Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины.

ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км. "Корсар" – до 2,5 км.

27 февраля российская армия уничтожила базу хранения ракет КБ "Луч" в Житомирской области. Но это не остановило предприятие. Разработчики, инженеры, сборщики продолжили работать для обеспечения армии вооружением.