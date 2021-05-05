Каждый третий подросток становился жертвой буллинга в Интернете - Unicef

Подсчитали количество буллинга в сети. Фото: Reuters

Согласно данным опроса, проведенного UNICEF, каждый третий подросток в Украине становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый был вынужден пропускать из-за этого школьные занятия.

"Во время пандемии Covid-19 подростки стали еще больше времени проводить онлайн и стали еще более уязвимыми к негативному воздействию кибербуллинга", - говорится в сообщении на странице UNICEF Ukrainе в "Фейсбук".

В связи с этим 4 мая, в Международный день противодействия буллингу, UNICEF призывает родителей еще раз поговорить со своими детьми о буллинге и кибербуллинге. О том, что такое кибербуллинг и каковы его проявления? Что делать, чтобы уменьшить риск кибербуллинга? Как остановить буллинг по отношению к ребенку? Ответы на эти вопросы можно найти в материалах UNICEF.

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Кибербуллинг - это буллинг с применением цифровых технологий. Он может происходить в социальных сетях, платформах обмена сообщениями (мессенджерах), игровых платформах и мобильных телефонах. Это неоднократное поведение, направленное на запугивание, провокации гнева или унижения тех, против кого он направлен.