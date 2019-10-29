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вторник, 29 октября 2019 12:06

"Катя в последний раз сидит" - отец Гандзюк опубликовал последнее прижизненное фото херсонской активистки

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Отец убитой в прошлом году херсонской активистки Екатерины Гандзюк опубликовал предсмертный снимок дочери, которому сегодня год.

"Те счастливые для нас короткие отрезки времени, когда Катя сидела. За более чем три месяца пребывания в реанимации раз восемь или девять. По несколько минут. Пыталась изо всех сил, настойчиво, несмотря на нестерпимую боль. Смотрю на фото... снова и снова. Бесстрастная надпись на экране айфона: "29 октября 2018, 15:15". Ровно год назад. Я снимаю Катю в последний раз", - написал Виктор Гандзюк в комментарии к снимку на странице в Facebook.

Автор: Виктор Гандзюк
  Сообщение в Фейсбуке
Сообщение в Фейсбуке

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Автор: Виктор Гандзюк
  Катерина Гандзюк померла за 6 днів после этого фото
Катерина Гандзюк померла за 6 днів после этого фото

31 июля 2018-го на советницу херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали у подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.
4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019-го отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, председатель Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангер объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Никиту Грабчука, непосредственно вылил на Гандзюк кислоту - до 6 лет тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангер смягчили и продолжили меру пресечения. 25 июня суд вновь обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина по делу об убийстве Гандзюк.

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