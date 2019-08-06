Католики отмечают Преображение Господне: история и традиции праздника

6 августа христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня. Фото: belnovosti.by

Сегодня христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня или Яблочный Спас. Православные празднуют его 19 августа.

В основе действия лежат рассказы евангелистов - Матфея, Марка и Луки, пишет obozrevatel.com.

Речь идет о том, что в конце земной жизни Иисус Христос открыл перед учениками свое предназначение - страдать за людей, принять муки на Кресте и воскреснуть. На глазах апостолов Петра, Иакова и Иоанна Иисус предстал в ином виде - его лицо засияло, наряд стал ослепительно белым. Преображением Христос укрепил веру апостолов, чтобы она не пошатнулась в момент его смерти.

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В современных христиан этот день принято освящать фрукты, мед и зерно. Яблочный спас называют первым праздником урожая. По поверьям, в этот период природа готовится к осени и зиме.

Священники католических храмов служат мессу исключительно в белых одеждах, как и в другие праздники, посвященные Иисусу Христу и Богородице.

Украинцы отмечают Яблочный Спас - Преображение Господне 19 августа. Этот день символизирует конец лета. В церквях чествуют выращенный урожай - освящают яблоки, груши, виноград, сливы, персики, помидоры, морковь, мед, колоски ржи и пшеницы. На Яблочный спас нельзя делать никаких работ по дому.