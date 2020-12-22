Катастрофа Ан-26: суд арестовал руководителя полетов

Арестовали руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева отправил под стражу без альтернативы внесения залога руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука, которого подозревают в деле о крушении военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом.

Об этом сообщили в пресс служба ГБР.

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"Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-служб.

Командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова взяли под стражу по подозрению в халатности, приведшей к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих. Такое решение сегодня, 22 декабря, вынес Печерский райсуд Киева.