Кастет и слезоточивые средства: религиозные общины не поделили церковь

Участники инцидента повредили несколько окон церкви. Фото: Нацполиция

В Черновицкой области, в селе Михальча на территории местного храма возник спор между представителями двух религиозных общин по дальнейшему пользования культовым сооружением.

Сейчас на территории церкви полицейские охраняют правопорядок и безопасность верующих. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 12 декабря неизвестные лица пытались захватить помещение храма в селе Михальча и частично повредили церковное имущество. Во время инцидента один из сторон конфликта применила к другой средство слезоточивого и раздражающего действия", - выяснили следователи.

Когда правоохранители разнимали и разграничивали участников инцидента, частично повреждены ворота церкви.

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В полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст.15 (покушение на уголовное преступление) и части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК .

Еще одно уголовное производство полицейские открыли по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Отмечается, что у 19-летнего участника инцидента изъяли металлический кастет.

Храм и прилегающую территорию полицейские взяли под круглосуточную охрану. Они также продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у храма.

9 декабря в селе Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области из-за конфликта между епископом и священником в храме подрались отцы, один из них госпитализирован.