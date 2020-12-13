Кастет и слезоточивые средства: религиозные общины не поделили церковь

В Черновицкой области, в селе Михальча на территории местного храма возник спор между представителями двух религиозных общин по дальнейшему пользования культовым сооружением.
Сейчас на территории церкви полицейские охраняют правопорядок и безопасность верующих. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Утром 12 декабря неизвестные лица пытались захватить помещение храма в селе Михальча и частично повредили церковное имущество. Во время инцидента один из сторон конфликта применила к другой средство слезоточивого и раздражающего действия", - выяснили следователи.
Когда правоохранители разнимали и разграничивали участников инцидента, частично повреждены ворота церкви.
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В полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст.15 (покушение на уголовное преступление) и части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК .
Еще одно уголовное производство полицейские открыли по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
Отмечается, что у 19-летнего участника инцидента изъяли металлический кастет.
Храм и прилегающую территорию полицейские взяли под круглосуточную охрану. Они также продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у храма.
9 декабря в селе Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области из-за конфликта между епископом и священником в храме подрались отцы, один из них госпитализирован.
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