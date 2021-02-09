Картинку "выпустили" из коробки - создали устройство для показа фильмов

Родоначальником кинематографа считали Томаса Эдисона. Фото: pixabay.com

Кинопроектор - это устройство для трансляции фильмов на экран, его используют в кинотеатрах.

13 февраля 1895 братья-изобретатели Луи и Август Люмьер создали первый кинопроектор.

Впервые презентацию фильмов на широком экране провели того же года 22 марта для 200 членов "Общества развития национальной промышленности" в Париже.

28 декабря 1895 состоялся первый коммерческий показ, на который продали всего 35 билетов. Тогда транслировали 10 фильмов, среди которых были картины братьев Люмьер:

- Выход рабочих с фабрики

- Политый поливальник

- Прибытие делегатов на фотоконгрес в Лионе

- Вольтижировка

- Вылавливание красных рыбок

- Кузнецы

- Завтрак младенца

- Прыжок через брезент

- Площадь Корделье в Лионе

- Морское купание

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Родоначальником кинематографа братья считали Томаса Эдисона, ведь именно на основе его устройства изобрели свое и платили ему откупные. В 1889 году Антуан Люмьер привез из Парижа своим сыновьям кинескоп - изобретение Эдисона.

Это устройство позволяло смотреть фильмы только одному человеку. Чтобы увидеть картину надо было заглянуть в отверстие.

"Нужно попробовать выпустить картинки из коробки", - сказал отец сыновьям.

Люмьер создали усовершенствованный прибор - синематограф. Позже название изменили на "кинопроектор". Изобретение соединило в себе три процесса - съемка, копирование и проекция. Для работы прибора надо было поставить позади сильный источник света, пленка перемещалась, а на экране появлялось движимое изображение.

В прокат вышел первый полнометражный фильм Уолта Диснея - "Белоснежка и семь гномов". Мультфильм сняли по сказке братьев Гримм.