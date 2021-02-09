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суббота, 13 февраля 2021 11:15

Картинку "выпустили" из коробки - создали устройство для показа фильмов

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Картинку &quot;выпустили&quot; из коробки - создали устройство для показа фильмов
Родоначальником кинематографа считали Томаса Эдисона. Фото: pixabay.com

Кинопроектор - это устройство для трансляции фильмов на экран, его используют в кинотеатрах.

13 февраля 1895 братья-изобретатели Луи и Август Люмьер создали первый кинопроектор.

Впервые презентацию фильмов на широком экране провели того же года 22 марта для 200 членов "Общества развития национальной промышленности" в Париже.

28 декабря 1895 состоялся первый коммерческий показ, на который продали всего 35 билетов. Тогда транслировали 10 фильмов, среди которых были картины братьев Люмьер:

- Выход рабочих с фабрики
- Политый поливальник
- Прибытие делегатов на фотоконгрес в Лионе
- Вольтижировка
- Вылавливание красных рыбок
- Кузнецы
- Завтрак младенца
- Прыжок через брезент
- Площадь Корделье в Лионе
- Морское купание

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Родоначальником кинематографа братья считали Томаса Эдисона, ведь именно на основе его устройства изобрели свое и платили ему откупные. В 1889 году Антуан Люмьер привез из Парижа своим сыновьям кинескоп - изобретение Эдисона.

Это устройство позволяло смотреть фильмы только одному человеку. Чтобы увидеть картину надо было заглянуть в отверстие.

"Нужно попробовать выпустить картинки из коробки", - сказал отец сыновьям.

Люмьер создали усовершенствованный прибор - синематограф. Позже название изменили на "кинопроектор". Изобретение соединило в себе три процесса - съемка, копирование и проекция. Для работы прибора надо было поставить позади сильный источник света, пленка перемещалась, а на экране появлялось движимое изображение.

В прокат вышел первый полнометражный фильм Уолта Диснея - "Белоснежка и семь гномов". Мультфильм сняли по сказке братьев Гримм.

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Дата
13
февраля

Картинку "выпустили" из коробки - создали устройство для показа фильмов

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