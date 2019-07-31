Карьера, деньги или новая влюбленность - что принесет последний день июля

Хорошие заработки принесет новое место трудоустройства. Фото: stb.ua

Среда 31 июля будет достаточно тяжелым днем. Это время накануне новолуния. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снижается работоспособность. Будет быстро наступать усталость, - говорит астролог. - Не планируйте напряженного графика жизни. Повезет "жаворонкам". Утром люди легко будут идти на контакт. Хорошие заработки принесет новое место трудоустройства. Сделайте важные дела до полудня. Вечером устройте себе свидание. В вашу жизнь придет новая влюбленность. Внедрение новых проектов и открытия фирм отложите до следующей недели".

Овен

Работайте на перспективу. Потрачены на поддержку и расширение бизнеса деньги вскоре обернутся увеличением доходов. Отложите свои дела. Отзовитесь на просьбу друзей о помощи.

Телец

Дефицита средств не будет. Стабильный доход позволит свободно планировать расходы. Вкладывайте средства в организацию отдыха для семьи.

Близнецы

Рассчитывать на материальную поддержку со стороны окружающих не стоит. Вы останетесь один на один со своими финансовыми проблемами. Не бросайте деньги на ветер.

Рак

Не давайте финансовых расписок. Воздержитесь от займа. Ситуация остается непростой. Старайтесь не усложнять ее. Любимые будут нарушать свои обещания. Это огорчит вас.

Лев

Деньги будут поступать вовремя. Не стоит в этот день обращаться к представителям исполнительной власти и начинать судебные дела. Они обойдутся неоправданно дорого.

Дева

Удачное время для начала финансового взлета. Доходы будут расти. Оформление имущественных поручений желательно отложить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советский автотуризм: какой была дорога к морю

Весы

Не рассчитывайте на интуицию. Она подведет. Хорошо просчитывайте свои финансовые шаги. Не вкладывает собственные средства в чужой бизнес.

Скорпион

Наведите порядок в своей бухгалтерии. Свидание может превратиться в пустую болтовню. Любимым не хватает вашей инициативности. Не сидите в ожидании желанного тепла. Действуйте.

Стрелец

Собственные заработки будут оставаться скромными. Можно рассчитывать на поддержку партнеров. Не начинайте ремонтных работ.

Козерог

Малопродуктивный день. Приход денег задержится. По возможности не обращайтесь к услугам сервисных служб. Это будет стоить неоправданно дорого.

Водолей

К дефициту средств приведет недальновидная финансовая политика. Не надо выдвигать новые инициативы и удовлетворять свои прихоти.

Рыбы

Сохраняется средний уровень заработков. Отложите приобретение одежды и обуви. Займитесь любимыми делами. Не сидите дома в ожидании милых. Они будут решать собственные проблемы.

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний.