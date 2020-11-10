"Карантин выходного дня ограничит права украинцев на доступность лекарств" - эксперты

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Введение Кабинетом Министров на территории Украины так называемого карантина выходного дня определяет, кроме других ограничений, запрет осуществления хозяйственной деятельности операторами почтовой связи в субботу и воскресенье. Эксперты предупреждают, что данная мера может усугубить эпидемиологическую ситуацию.

Фактически данная ограничительная мера означает, что в выходные дни в Украине не будут работать почтовые отделения.

"Вводя такое ограничение, Кабмин не учел того факта, что сегодня в Украине разрешена дистанционная торговля лекарственными средствами. Следовательно, каждый из нас имеет легальную возможность заказать лекарства на сайте аптеки и забрать их у почтового оператора. В случае реализации подобной карантинной меры украинцы утратят возможность вовремя получать заказанные через аптечные сайты препараты. Например, в обычной ситуации, если покупатель в пятницу заказал лекарства, то уже в субботу он их получит. Однако при введении ограничения будет непонятно, когда человек, срочно нуждающийся в препарате, получит его", – сообщил глава Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок. Он добавил, что такой нелогичный с точки зрения обеспечения права пациентов на доступные и качественные лекарства ограничительный шаг в условиях карантина является абсурдным.

Солидарна с коллегой и руководитель Службы предупреждения эпидемий и санитарно-эпидемиологического контроля группы компаний "Новая почта" Ирина Кобылянская.

"Если бы мы исключили человеческий фактор, то уже давно побороли бы коронавирусную инфекцию. Если бы люди 2 недели посидели дома на всей планете, перестала бы существовать такая болезнь. Карантин выходного дня – это полумера, так как за 2 выходных дня эпидемиологическая ситуация особо не изменится, а вот экономика понесет огромные потери. Что касается доставки лекарств, медицинского оборудования, гуманитарной почты – это будет действительно большая проблема, от которой пострадают больные люди или те, у кого есть подозрение на то или иное заболевание. Конечно же, это может очень негативно сказаться и на работе почты, и на здоровье наших граждан", – подытожила Кобылянская.

Решительный протест введению карантина выходного дня в официальном обращении к правительству выразила Ассоциация индустрии гостеприимства Украины, объединяющую множество отелей страны.

"Введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для украинского общества. Это приведет к нерентабельности и закрытию бизнеса гостиничной отрасли. Ведь сейчас украинцы путешествуют как раз в выходные и по нашей стране. Соответственно, отсутствие такой возможности в итоге приведет к увольнению десятков тысяч сотрудников, увеличит расходы бюджета и Государственной службы занятости, крайне негативно повлияет на рынок коммерческой недвижимости, создаст существенные риски для банковского сектора из-за невозможности бизнеса и населения обслуживать кредитные обязательства, критически сократит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, остановит туристические потоки, катализирует социальный кризис, приведет к масштабному коллапсу", – заявили в Ассоциации.