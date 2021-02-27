Карантин в Украине: Буковину могут отнести к "красной" зоны

По состоянию на 26 февраля в Черновицкой области зафиксировали 54 383 случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Pixabay

В связи со стремительным ростом количества инфицированных коронавирусом лиц в Черновицкой области, ее могут отнести к "красной" зоны карантина.

Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

По состоянию на 26 февраля в Черновицкой области зафиксировали 54 383 случаев инфицирования коронавирусом, 670 новых случаев обнаружили за сутки, выздоровели 248 человек.

27 февраля, вопрос внесения Буковины в "красную" карантинную зону рассмотрит государственная комиссия ТЭБ и ЧС, которая может ввести в крае высокий уровень эпидемической опасности.

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"Коронавирус стремительно распространяется Буковиной. Количество новых случаев инфицирования, загруженность коек и число госпитализированных, которые фиксируем сейчас, уверенно приближают Черновицкую область к "красной зоне" карантина. Прошу вас, учтите такую вероятность и скорректируйте соответственно свои планы. Берегите себя и близких!" - написал Осачук.

За последние сутки в Украине обнаружили 8003 новых больных коронавирус. Из них детей - 475, медработников - 312. Лидером по количеству заражений остается Ивано-Франковская область. Там обнаружили 857 новых больных за последние сутки.