Карантин могут ослабить до уровня желтой и зеленой зон

Впервые за долгое время количество активных больных Covid-19 в Украине опустилась ниже 200 тыс. Фото: pixabay.com

В регионах с положительной динамикой Covid-19 рассматривается возможность ослабления карантина до уровня желтой и зеленой зон.

Об этом во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мер. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – сказал он.

Впервые за длительное время количество активных больных Covid-19 в Украине опустилось ниже 200 тыс.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2030 новых больных коронавирусом. Из них детей – 71, медработников – 65. В целом, по состоянию на утро 1 февраля, имеем 1 221 485 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.