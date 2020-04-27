Карантин: что украинцы чаще всего смотрят по телевизору

Во время карантина украинцы стали чаще просматривать детские телеканалы. Фото: pixabay.com

Во время карантина украинцы стали чаще смотреть телевизор. Среди каналов предпочтение отдают 1+1 HD, Україна и СТБ.

Среди тематических каналов больше всего смотрят кино. Также детские каналы, сообщила пресс служба "Київстар".

Предпочтение отдают контенту украинского производства. Лидером по просмотрам стал мелодраматический сериал "Доктор Віра". В рейтинг вошли программы "Мир наизнанку", "Лига смеха", "Голос країни".

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Из иностранных фильмов смотрели боевики "Отряд самоубийц" и "Форсаж: Гоббс и Шоу", мультфильмы "Пой", "Секреты домашних животных-2" и серия фильмов о Гарри Поттере.

Выпуски "Всеукраїнської школи онлайн" посмотрели свыше 251 тыс. раз. Самые популярные - уроки физкультуры, английский язык для пятиклассников, всемирная история для 10 классов, математика и английский для 11 классов.

С начала карантина украинцы стали чаще искать в интернет-магазинах настольные игры. "Монополию" можно приобрести в среднем за 350 грн. UNO продают за 100 грн, а Jenga - 210 грн.