Каникулы у школьников продлятся больше двух недель

Каникулы продлятся 18 дней. Фото: Голос Запорожья

Зимние каникулы в украинских школьников начнутся уже 23 декабря.

Но по факту, отдыхать они начнут еще с 21, в субботу, сообщили в РБК-Украина.

Продлятся каникулы до 7 января. Всего отдых займет 18 дней.

Такая длительность каникул рекомендована Министерством образования и науки Украины, однако учебные заведения имеют право самостоятельно определять их дату начала и окончания.

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В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будут отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем ​​в Украине.