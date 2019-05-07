Посол Канады Роман Ващук "пострадал" от плодородных украинских черноземов. Во время поездки по Черкасской области дипломат застрял на грунтовой дороге возле Буда Чигиринского района.

В своем Twitter дипломат благодарит местного жителя Руслана, который помог вытащить из грязи посольскую машину, пишут "Факты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада продолжила военную миссию в Украине

Автор: "Факти" Во время поездки по Черкасской области, дипломат застрял на грунтовой дороге в районе села Буда Чигиринского района

"Чeркaсскaя oблaсть извeстнa свoими плoдoрoдными чeрнoзeмaми. Но в сочетании с глиной и дождевой влагой эти черноземы могут стать проблемой для нeoпытных вoдитeлeй (в данном случае - для меня). Все хорошо, что хорошо заканчивается", — написал дипломат, опубликовав фоторепортаж спасательной операции.

6800 км дорог отремонтировали в течение 2017-2019-х, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "В этом году на строительство и ремонт дорог государственного значения выделили 20 млрд грн из общей суммы 33,4 млрд", - говорит советник главы Укравтодора и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, 40 лет.