Винтовки поступят в Украину в ближайшее время. Фото: РБК

В ближайшее время Канада передаст Украине партию снайперских винтовок.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает Укринформ.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - отметил он.

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По словам дипломата, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".

"Мы также обсудили основания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о необходимости украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил Боднар.

Украинская пограничная служба, полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в 2020 году получат 10 новых вертолетов от европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV.