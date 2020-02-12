Какую погоду ждать украинцам: синоптик сделала прогноз

В Украине прогнозируют мокрый снег и дождь. Фото: 112.ua

Завтра, 13 февраля, в Украине будет влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге - без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

"С украинской погодой будет флиртовать уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере. Температура воздуха в большинстве областей течение четверга будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, в южной части +4...+8 градусов", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В Киеве местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3...+4 градусов.

В дальнейшем в Украине будет преобладать ветреная влажная и относительно теплая погода.

12 февраля в большинстве областей ожидается снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет доминировать, потому несколько снизится температура воздуха