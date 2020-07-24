Какую погоду ждать на выходных

Температура воздуха на выходных ожидается высокой. Фото: pixabay

Преимущественно сухая погода будет в Украине на выходных.

В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее наблюдениям, в западной части Украины дожди могут быть сильными.

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Температура воздуха на выходных ожидается высокой. В течение дня субботы 25 + 30 градусов, на юге +27 +33 градуса. В воскресенье на западе станет свежий воздух.

В Киеве в субботу - без существенных осадков. Вечером и уже в воскресенье возможен дождь с грозой. Температура воздуха в столице ожидается +26 +29 градусов.

Погода в Украине с 20 по 24 июля будет меняться: от жары до незначительного похолодания, иногда ожидают дожди с грозами.