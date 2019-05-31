Какую погоду пронозирует народный синоптик на первый месяц лета

Потепление начнется с 6 июня. Фото: superagronom.com

Прохладой и дождем начнется июнь 2019 года в Украине.

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца - пишут 24 Новини.

Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

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В начале месяца большинство областей Украины накроют дожди с грозами, возможны шквалы ветра. Со 2 июня начнется похолодание, а дневная температура будет достигать около +17 ... + 20 градусов. Немного холоднее будет на западе: +14 ... + 17 градусов.

Потепление начнется с 6 июня, температура повысится до +22 ... + 26 градусов.

А 14-15 июня уже придет жара до +27 ... + 32 градусов. 16-17 числа Украину накроют сильные ливни с градом, грозы и шквальные порыви ветра.

По прогнозу Горбаня, жара в июне будет недолгой. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21 ... + 24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.

Почти по всей территории Украины на выходных будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами. В Киеве в субботу осадков не будет, температура воздуха ночью 17°, днем ​​+26°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, +18°...+27°.