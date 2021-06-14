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понедельник, 14 июня 2021 06:31

Какой семейной традиции придерживались наши предки 14 июня

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Какой семейной традиции придерживались наши предки 14 июня
Сьогодні вшановують пам'ять святого Юстина Філософа. Фото: crimeapress.info

14 июня православные по всему миру отмечают день святого Юстина Философа, а наши предки начали называть этот праздник Устинов день.

Сегодня нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар. Поэтому говорили: "На Устина не городи забора".

Gazeta.ua предлагает узнать основные приметы и традиции этого дня.

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Свои обряды 14 июня были у девушек. Например, если девушке нужно было избавиться внимания слишком навязчивого парня, то нужно сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими следами и следами нежелательного поклонника.

Для 14 июня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимым человеком, тогда в семье будет счастье.

Если человек рождался 14 июня, говорили, что ее защищает дерево инжир. Такие люди, часто невероятно сильными личностями, которые независимы в своих суждениях, хорошо образованные и обладающие большим количеством талантов. При первом знакомстве эти люди не производят особого впечатления и не выделяются из толпы. Однако впоследствии их качества раскрываются в полной мере. Требовательны к уюта, тепла и порядка.

Народные приметы

Заря окрашена в ярко-красный цвет - рожь тоже будет с красным наливом.

Утром небо чистое и ясное - хорошо созреет рожь.

Утренняя радуга - к дождю.

Хмурое утро предвещает хороший урожай яровых культур.

14 июня в церкви вспоминают преподобного Агапита Печерского, врача, который был киевлянином. Он получил от Бога дар лечить, исцелял больных молитвой и зельем, которое сам заготовлял. Сначала он лечил монахов, впоследствии к нему стали приходить больные люди из Киева и окрестностей. Агапит лечил всех, не принимая за это никакого вознаграждения.

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Дата
14
июня

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