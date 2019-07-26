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пятница, 26 июля 2019 08:29

Какой должна быть медреформа "по-зеленски"

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Какой должна быть медреформа &quot;по-зеленски&quot;
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Фото с открытых источников.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает за введение страховой медицины в Украине.

Но пока этот вопрос не может быть решен, заявил Разумков в эфире Право на владу телеканала "1+1".

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же, исходя из уровня доходов, нормальную страховку, которая будет реально защищать", - отметил Разумков.

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Он уточнил, что в зоне риска находятся дети, пенсионеры и те граждане, которые не могут это сделать без помощи государства. Разумков считает, что таких большинство, поэтому этот вопрос в ближайшее время не может быть решен и над ним нужно работать.

Со следующей недели более 200 новоизбранных депутатов от "Слуги народа" начнут подготовку к работе в парламенте в Киевской школе экономики. "Курс молодого депутата" рассчитан на 7 дней. Народные депутаты от "Слуги народа" получат 4 "шпаргалки" для эффективной работы в парламенте IX созыва.

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