Какой будет погода в первые выходные лета

5 июня циклон, который уже немного сдвинулся с Приазовья, все еще будет забрасывать дожди в восточные области страны, а также в прилегающие центральные регионы и на юго-восток.

Близ Карпат атмосферный фронт с запада обусловит дожди, а в горах - умеренные ливни, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Облака, дожди, грозы, солнце и, наконец, робкое потепление - все эти герои сериала "Не такое лето в Украине" уже гримируются перед выходными. Понедельник принесет дожди. Однако это уже будет следующая серия нашего сериала", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

На Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Хмельнитчине, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, а также в Одесской и Николаевской областях существенные осадки завтра не ожидаются. 6 июня практически повсюду прогнозируют периодические дожди. Кое-где к ним присоединятся грозы и шквалы. Температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной. В дневные часы +18...23°С. Разве что завтра, 5 июня, в восточной части будет свежее - +15...19°С.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя в субботу незначительна, осадки возможны в воскресенье. В столице на выходных будет приятно и тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня установится в пределах +20°С.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.