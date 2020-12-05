Какой будет погода в День Вооруженных сил Украины

6 декабря в Украине осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 декабря, в Украине осадки не ожидаются. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывистый, сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура в западных областях ночью около 0°, днем ​​до +5°, на Закарпатье до +12°. На остальной территории 6 декабря ночью 4-9° мороза (на востоке, северо-востоке до 10° мороза), днем ​​около нуля.

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На Киевщине 6 декабря без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 6 декабря ночью 4-9° мороза, днем ​​около нуля.

В Киеве в воскресенье днем ​​от 1° до 1° тепла, ночью морозно - до -7°, малооблачно.

2020 год, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВТО, этот год может побить рекорд 2016-го.