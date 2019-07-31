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среда, 31 июля 2019 12:08

Каким должен быть новый международный канал

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Каким должен быть новый международный канал
Новый русскоязычный канал будет государственный Фото: Главком

Офис президента планирует запустить международный русскоязычный канал.

"Имею опыт работы в русскоязычном телевизионном пространстве в контрпропагандиських программах. Это действительно работает. Но я не верю в то, что кого-то можно убедить, используя только языковой фактор. Этот канал будет конкурировать с условным "Раша Тудей", в который вкладывают около двух миллионов долларов в день. Поэтому противопоставлять себя им нет смысла. Такие идеи были актуальны в конце 2014-го года, происходило широкое обсуждение. Тогда они не воплотились, так как идея красивая, но наивная. Думать, что если говорить с ними на их языке, то они нас полюбят. Если бы это так работало Северная Корея давно бы попросилась войти в состав Южной", - говорит медиа-эксперт Алексей Ковжун.

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В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы этот канал был государственный. Ему передадут права на использование контента частные каналы.

"Более перспективно было бы создавать англоязычный канал. Мы должны продавать себя нашим партнерам. Стать интересными для тех, кто о нас ничего не знает. В представлении Запада одна из крупнейших стран Европы является огромной белым пятном. К нам увеличился поток туристов из-за сериала "Чернобыль". Но это не лучшая реклама страны. Это должен быть культурно-развлекательный канал. Ни в коем случае общественно-политический. Чтобы не было места для нытья украинских чиновников о том, что мы нуждаемся в помощи. Наоборот, должны показать как у нас интересно, красиво и не дорого ", - говорит Алексей Ковжун.

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий снимет в Украине фильм о Чернобыльской зоне.

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