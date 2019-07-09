Каким будет вторник 9 июля - прогноз астролога

9 июля старайтесь меньше говорить. Слушайте. Анализируйте. Фото: goroskop.guru

9 июля не допускайте расточительства. Приобретенные вещи не будут служить долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В ночь на вторник увеличивается количество сердечных приступов. Не оставляйте в одиночестве больных гипертонией и сердечной недостаточностью, - говорит астролог. - Не стоит этого дня планировать встречи по финансовым вопросам. Лучше отложить начало учебных занятий. Относитесь внимательно к информации, поступающей к вам. Старайтесь меньше говорить. Слушайте. Анализируйте. Защищайте кожу лица от солнечного излучения".

Овен

Решение финансовых вопросов будет тормозиться. Займитесь наведением порядка в документации. Вовремя оплачивайте счета. Этот вечер лучше провести в одиночестве. Уменьшайте количество контактов. С родственниками общайтесь только в случае необходимости. Вам нужен покой.

Телец

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не делайте ставку на уменьшение расходов и накопления денег. Увеличивайте финансовый оборот. После напряженного рабочего дня могут появиться отеки на ногах. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Близнецы

Сделайте необходимые выплаты после обеденного перерыва. Утром не тратьте денег. Отложите подписание имущественных поручений. Потеряете часть своего имущества.

Рак

Избегайте штрафных санкций. Не допускайте переплаты за товары и оказанные услуги. Воплощение в жизнь нового финансового проекта отложите до следующей недели. Порадуйте себя вкусненьким. Повышается сонливость. Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно.

Лев

Растут расходы на транспорт. Уровень доходов будет оставаться без изменений. Не ищите дополнительных заработков. Вас не будут удовлетворять предложения новых работодателей. Подождите. Вы можете попасть в любовный треугольник.

Дева

Заработки будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах. Берегитесь поражения электрическим током.

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Весы

Падает уровень работоспособности. Соответственно уменьшается заработок. Не надо открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточными.

Скорпион

Через ряд досадных недоразумений вы потеряете возможность получить дополнительную прибыль. Не стоит открывать депозитные счета. Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не пропустите возможности расширить круг своего общения.

Стрелец

Сохраняется достаточное финансовое обеспечение. Во второй половине дня следите за кошельком. Поход по магазинам лучше отложить. Избегайте конфликтов с пожилыми людьми. Не настаивайте на своем. Уступите. Испорченные отношения восстанавливать нелегко.

Козерог

Вашим кошельком пытаться воспользоваться окружающие. Некоторым вы не сможете отказать. Купленные в этот день одежда и обувь не будут долго носиться.

Водолей

Деньги будут поступать небольшими суммами. Их хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время. Не превращайтесь в скучных ворчунов. Таким образом найти общий язык с окружающими нельзя. Только увеличится противостояния.

Рыбы

Не надо вкладывать средства в обновление профессионального оборудования. Оно не прослужит длительное время. Деловую поездку лучше отложить. Ее результаты не удовлетворят вас.

Продолжается сезон затмений. По прогнозу астролога, хорошо будет вестись тем, кто убежит от работы в отпуск.