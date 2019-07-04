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пятница, 05 июля 2019 07:00

Каких подарков ждать от первой пятницы июля - астролог

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Каких подарков ждать от первой пятницы июля - астролог
5 июля будьте более требовательными к себе. Не следует браться одновременно за несколько дел. Фото: politeka.net

В пятницу 5 июля многих людей будет беспокоить бессонница. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Снижается работоспособность. Особенно у представителей интеллектуальных видов деятельности, - говорит Елена Максимова. - Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Следите за самочувствием. Все успеет сделать тот, кто не будет спешить. Более достигнут те, кто умеет хорошо организовать свое время. Будьте требовательными к себе. Не следует браться одновременно за несколько дел. Действуйте последовательно ".

День окажется богатым на подарки.

"Поступать интересные предложения, - говорит астролог. - На кого-то ждут признания в любви, кому-то предложат новое место работы. Окончательное решение принимайте после выходных".

Овен

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену. Следите за своими вещами в дороге.

Телец

Уровень заработка будет зависеть от работы команды. Налаживайте плодотворное сотрудничество с людьми. Уделите особое внимание подбору персонала. Вложите деньги в оснащение офиса.

Близнецы

Ваш кошелек может хорошо пополниться в этот день. Не позволяйте себе лениться. Продумайте свои экономические планы на месяц вперед. Не пытайтесь перевоспитать любимых. Позвольте им быть собой.

Рак

Имеющийся уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Но пока ситуация будет оставаться без изменений. Не берите на себя лишние финансовые обязательства.

Лев

Получите достойное вознаграждение за свой труд. Уровень доходов возрастет. Не стоит переходить на новое место работы и проводить операции с недвижимостью.

Дева

Денег хватает на покрытие ежедневных расход. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Дополнительной нагрузки ваш кошелек не выдержит.

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Весы

Вы не останетесь без денег. Регулярные поступления позволят пополнить ваш бюджет. Сложнее будет выгодно распределить прибыль. Не спешите с этим.

Скорпион

Исключительно неудачный день для проведения финансовых операций. Воздержитесь от ремонта техники. Сервисные службы выполнят его халатно. Уменьшите расходы на развлечения.

Стрелец

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. В случае необходимости воспользуйтесь кредитными карточками. С погашением кредита проблем не будет.

Козерог

Дела пойдут лучше. Рассчитывайте на стабильный средний заработок. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке. Длительное пребывание рядом с кондиционером может стать причиной появления насморка.

Водолей

Дефицита средств не будет. Хозяйничайте экономно. Не привлекайте к своему бизнесу чужой капитал. Рассчитаться с его владельцем будет сложно.

Рыбы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Удерживайте разумный баланс между заработками и затратами. Отложите покупку ювелирных изделий.

Астролог рассказала, что можно и чего нельзя делать в первую неделю июля.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
июля

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