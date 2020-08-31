Какие страны вошли в обновленный красний и зелений список

Украина включает в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тисяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Фото: pixabay

Список государств красной и "зеленой" зон обновило Министерство здравоохранения Украины.

Он определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы, сообщает "Європейська правда".

Информацию по эпидемиологической ситуации в странах опубликовали по состоянию на 30 августа. Среди курортных стран, принимающих украинцев, согласно новому списку, в красную зону вошла Хорватия. Красными остались Албания и Черногория. Словения, Египет, Турция и Болгария остались в зеленом списке.

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Полный перечень государств красной и зеленой зон доступен по ссылке. Предварительную версию списка можно посмотреть здесь.

Интерактивная карта МИД позволяет проверить условия въезда в страны, которые пускают украинцев.

Украина включает в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тисяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Все прибывшие в Украину из красной зоны обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы . Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.