Какие штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Чем они опасны

В мире циркулируют новые варианты коронавируса, которые скоро придут в Украину. Фото: unsplash.com

Вакцинацию против коронавируса в Украине частично тормозит недостаточное информирование людей о кампании прививки.

Многие украинцы хотят вакцинироваться, но не знают куда обращаться. Информация о том, куда идти и как получить укол - должна быть максимально доступной для рядовых граждан, рассказала Gazeta.ua директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского, д.м.н., профессор Виктория Задорожная.

Если человек переболел коронавирусом, то на мой взгляд, может сразу не вакцинироваться, а подождать шесть месяцев. Это позволит вакцинировать других, кто не сталкивался с инфекцией. На них нужно делать акцент.

Вакцины могут нанести какой-то вред здоровью?

Исследования еще продолжаются - мы должны наблюдать за вакцинированными не менее двух лет. Но вакцинироваться - нужно. Есть противопоказания к прививкам, они прописаны в инструкции к вакцине - в случае их наличия человек действительно не должен прививаться. А вот всем остальным необходимо вакцинироваться.

Какие новые штаммы могут накрыть Украину и чем они опасны?

Когда они к нам придут - неясно. Сейчас весь мир является единствено эпидемической зоной. Потому что самолеты летают и любой инфицированный может попасть в любую страну. Трудно сказать, есть уже новый штамм, или будет. Надо проводить мониторинг, как в других странах. Там отслеживают штаммы, которые циркулируют, исследуют их.

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Можем ожидать любого вируса. Во время второй волны в Украине циркулировал британский штамм. В нашем институте это определили. После проведения эпидисследования значительных эпидемиологических отличий от обычного - не нашли. Кроме того, что была повышенная интенсивность эпидемического процесса - высокая заболеваемость и смертность. Вирус получил способность более быстро распространяться - за счет того, что его фрагмент, который присоединяется к рецепторам человека, стал более адаптированным.

Сталкивалась ли уже Украина с индийским или африканским штаммами?

Это требует изучения. Пока трудно сказать. По данным исследователей, в чьих странах вирус циркулирует - они видят гораздо большую интенсивность передачи ковида, чем в начале пандемии. Что касается других свойств, то меняются клинические проявления при индийском варианте. Все чаще всего начинается с насморка, боли в горле, головной боли. Тогда как при других вариантах насморк не является характерным симптомом.

Можно ли говорить, что ковид пошел на спад? Или ожидаем следующую волну?

У нас однозначно вторая волна заканчивается. Сейчас есть стабильно низкий уровень заболеваемости. Сказать, что закончился ковид - нет. Он еще будет циркулировать долго. И когда будут благоприятные условия, чтобы вирус снова "поднял голову", он это сделает. Поэтому нужно вакцинироваться - защитить как можно больше людей как можно быстрее.

Люди теряют страх перед заболеваемостью - начинают не носить маски, расширяют контакты. На осень ждем подъема.

Могут ли люди, которые вакцинировались, переносить болезнь?

К сожалению, могут быть переносчиками вируса. Могут болеть, но легко. Могут не болеть, но быть носителем. Большинство из них все-таки не будут ни болеть, ни переносить вирус.

Covid-показатели в Украине снова растут. За сутки 16 июня выявили 1188 новых больных коронавирусом. Из них детей – 62, медработников – 6. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.