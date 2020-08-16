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воскресенье, 16 августа 2020 09:44

Какие праздники отмечают в Укране 16 августа: народные приметы

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16 августа 2020 года православные христиане отмечают День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. А по народному календарю украинцы празднуют Малинник - день памяти Антона Вихровия.

Что же нельзя делать 16 августа и какие народные приметы актуальны в этот день, сообщает obozrevatel.com.

День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

Автор: Тatmitropolia.ru
  Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец
Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец

Антоний родился в 1067 году в Риме, с детства был воспитан в преданности Святой Церкви. Он происходил из знатного рода. В 17 лет принял монашество и раздал часть богатства нищим, а другую вложив в бочку и бросил в море. Из-за гонений на православных христиан начал бродить, пока не нашел на берегу большой камень, на котором прожил целый год в посте и молитве. Буря подхватила этот камень и понесла далеко в морскую пучину.

Переплыв море накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Антоний остановился на берегу реки Волхова, недалеко от Новгорода. Жителей удивил молчаливый незнакомец, который так и остался на своем камни и отвечал на вопросы поклонами. Через 3 дня молитв Антоний отправился в Новгород, где основал на остатки своих богатств с выловленной рыбаками бочки монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Антона Вихровия или Малинник

Автор: pixabay.com
  16 августа празднуют Малинник
16 августа празднуют Малинник

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекресток "сторожить вихри". Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какой будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем больше с вихрями - зиму ждали снежную и морозную. Кроме ветров в этот день опасались дождей - зарядив сегодня, они продолжались еще долго.

Этот праздник называли также малинник, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах созревало много малины. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то приятным и желанным. Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), пекли с ним пироги, делали варенье и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с малинник - Орешник. К этому времени созревали орехи.

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Приметы на 16 августа: какой будет погода

Южный ветер дует, пылевые вихри кружат - будет снежная зима.

Какая погода 16 августа - такая будет в октябре.

Сильный и холодный ветер - к морозной зиме, теплый - к мягкой и снежной.

Домашняя птица линять начала - к холодам.

Облака в одну линию на горизонте вытянулись - к сильному ветру.

Что нельзя делать 16 августа:

Если начать убирать в это воскресенье, то можно избавиться от всех доходов - как говорили наши предки, "вычистишь свой кошелек". Поэтому все виды домашних работ, связанных с подметанием или вытиранием, под запретом.

Не стоит делать маникюр и педикюр, а также стричься и красить волосы. Считается, что эти манипуляции навлекут проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется браться за выяснение отношений. Если дело закончится ссорой, помириться не удастся еще долгое время.

Кроме того, ругань, злость и зависть в этот день считались грехом.

По этой же причине нельзя никого обижать 16 августа, в том числе и животных. Даже мелкое хулиганство может привести к печальным последствиям, которые негативно скажутся на вашей собственной судьбе.

15-16 августа - дни покоя, любви и романтики. Душа потребует эстетического наслаждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

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Дата
16
августа

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