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вторник, 10 сентября 2019 21:55

Какие ошибки уже допустила команда Зеленского

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Какие ошибки уже допустила команда Зеленского
Фото: Сергій Старостенко

Новую власть уже есть за что упрекнуть.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"У Зеленского очень слабая пресс-секретарь Юлия Мендель. Не отрабатывает, не авторитетна. Поэтому проваливают медийную сторону. Между собой время не согласовывают общую позицию. Иногда реагируют правильно, но поздно. Некоторые шаги плохо объясняют или не объясняют вообще. Пример - парад. На пустом месте создали проблему. Это урок и таких должно быть много. Пусть учатся. Тот случай, когда хорошо, что ошибаются. Лучше сейчас, чем когда последствия могут быть серьезными", - говорит Швец.

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"Я думал, что у команды Зеленского будет больше коммуникации с обществом, учитывая их артистический опыт. Те, кто этим занимался в "Квартале", сейчас заняли административные должности. А на их место никто не пришел. Надо выстроить команду, которая будет заниматься коммуникациями. То, что вменяют надо отражать вовремя, аргументированно, правильно", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.

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