Какие города сегодня накроет жара, а где ожидать грозы

В Днепре температура днем будет достигать +29°С, почти безоблачно. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине будет жарко, местами до +32°С. В большинстве областей ожидается сухая погода, а в Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Николаевской и Херсонской областях пройдут грозы.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах.

В Киеве ожидается безоблачная погода. Температура воздуха днем будет достигать +29°С.

Во Львове в среду будет наблюдаться переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +32°С.

В Луцке также переменная облачность, днем воздух прогреется до +30°С.

В Ровно и Тернополе 30 июня небольшая облачность, а днем +31°С.

В Хмельницком сегодня прогнозируют переменную облачность с грозой, дневная температура составит +30°С.

В Ивано-Франковске в среду будет небольшая облачность, а днем +32°С.

В Черновцах также небольшая облачность, но гроза, днем воздух прогреется до +31°С.

В Виннице сегодня пройдет гроза. Температура в пределах +18...28°С.

В Житомире в среду до +31°С, переменная облачность и гроза.

В Черкассах в последний день июня также переменная облачность, днем +28°С.

В Кропивницком - переменная облачность, температура днем +29°С.

В Полтаве сегодня дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +17...28°С, почти безоблачно.

В Одессе 30 июня тоже будет почти безоблачно, температура днем +29°С.

В Херсоне в среду будет стоять жара до +30°С и пройдут грозы.

В Николаеве также пройдет гроза, будет наблюдаться переменная облачность, днем +28°С.

В Запорожье сегодня максимальная дневная температура составит +29°С, почти безоблачно.

В Харькове и Сумах в последний день июня температура воздуха будет в пределах +16...26°С, переменная облачность.

В Днепре температура днем будет достигать +29°С, почти безоблачно.

В Симферополе в среду пройдет небольшой дождь, +17...29°С.

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Июль будет теплый, с повышением температуры и дождями, под конец месяца придет прохлада и дожди. В центральной Украине июль будет теплый и влажный. Прохладными будут ночи 14 и 22 числа. Самая маленькая дневная температура +18°С придет 23 июля. Самая высокая - +32°С ожидается 6, 9 и 19 июля.