Какие годы не будут засчитывать к стажу

Уход за недееспособными родственниками не будут засчитывать в стаж Фото: lviv1256.com

При выходе на пенсию время ухода за недееспособными родственниками не будут засчитывать в стаж.

Судьи Кассационного административного суда пришли к решению, что уход за такими людьми не будет служить основанием зачисления в стаж, если нет выводов медицинского учреждения о необходимости в их постоянном уходе, передает Ukr.Media.

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Соответствующее решение суд принял по делу, в котором истец обратился в управление ПФ с требованием назначить ему пенсию по возрасту, как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. На этот период у него не было страхового стажа - не менее 15 лет. Поэтому он просил добавить период ухода за пенсионерами.

Истцу отказали, мотивируя отсутствием медицинского заключения о том, что такие лица требовали надзора. Также мужчина не предоставил необходимых справок, которые определяют его период работы в зоне отчуждения.

С1 января 2019 по 31 декабря 2019 года для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо наличие страхового стажа - не менее 26 лет.